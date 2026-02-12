У Норвегії знайшли середньовічний перстень із сліпуче синім дорогоцінним каменем (фото)

Протягом двох сезонів археологи почали розкопувати будинки, вулиці та інші залишки середньовічного Тенсберга, заснованого в IX столітті.

Археолог, яка проводила розкопки середньовічного міста на півдні Норвегії, натрапила на знахідку, що ніби зійшла зі сторінок казки: витончений золотий перстень зі сліпуче синім дорогоцінним каменем. Про це пише Live Science.

"Я була абсолютно вражена і запитала будівельників, чи не знущаються вони з мене", - сказала Лінда Осхейм, археолог з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини (NIKU).

Минулого літа Осхейм працювала в центрі Тенсберга, найстарішого міста Норвегії. Протягом двох сезонів археологи почали розкопувати будинки, вулиці та інші залишки середньовічного Тенсберга, заснованого в IX столітті. Середньовічне місто розташовувалося трохи нижче королівського замку, зведеного династією Інглінгів, скандинавських королів.

"Золотий перстень прикрашений овальним каменем - можливо, сапфіром, судячи з його насичено-синього кольору. Тонкі золоті нитки, сплетені в хитромудрий візерунок, обрамляють камінь, а в якості додаткових прикрас припаяні маленькі золоті кульки", - йдеться в статті.

Цікаво, що поєднання спіралей і золотих кульок припускає, що перстень був виготовлений в IX-XI століттях. Цей стиль золотих виробів потрапив до Норвегії з Візантійської імперії в ранньому Середньовіччі.

За словами вчених, судячи з розміру, перстень з Тенсберга, ймовірно, належав жінці високого статусу. Вони припустили, що він підійшов би жінці з обхватом пальця від 50 до 55 міліметрів.

Носіння перстня могло бути символом багатства і статусу жінки, але дорогоцінний камінь міг мати й інше значення. Хоча поки що неясно, чи є цей камінь справжнім сапфіром або імітацією, виготовленою з кобальтового скла, сині сапфіри в Середньовіччі, за даними NIKU, були відомі як символ божественної сили, що допомагає власнику зберігати цнотливість і лікує нариви.

"Минуло 15 років з того часу, як ми востаннє знаходили золотий перстень в Тенсберзі, і це фантастично красивий і рідкісний екземпляр", - сказала археолог і керівник проекту NIKU Ханне Екстрём Йордаль.

