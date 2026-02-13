Вважалося, що зникли: у Середземному морі випадково спіймали рідкісного хижака

Можливо, у регіоні відбувається відновлення виду цієї акули.

Біля східного узбережжя Іспанії рибалки випадково спіймали молоду велику білу акулу (Carcharodon carcharias), однак раніше вважалося, що вони зникли з цього регіону, пише британський таблоїд The Mirror. Особина завдовжки близько 210 см і вагою 80–90 кг потрапила в сіті випадково.

Науковці припускають, що цей випадок може свідчити про можливе відновлення розмноження виду в Середземному морі. Адже раніше вважалося, що великі білі акули фактично зникли з цього регіону, за винятком поодиноких особин, які заходили сюди з інших морів.

Після інциденту дослідники проаналізували історичні дані за період із 1862 по 2023 рік. З посиланням на результати дослідження у Acta Ichthyologica et Piscatoria, зазначається, що що популяція великої білої акули у Середземному морі залишається так званою "примарною". Тобто, рідкісною та малодослідженою, однак вона не зникла повністю.

Нині вид має статус "Вразливий" у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), а чисельність акул продовжує скорочуватися.

Керівник дослідження доктор Хосе Карлос Баес наголосив, що виявлення саме молодих особин має особливе значення. За його словами, поява ювенільних екземплярів порушує питання про те, чи може в регіоні відбуватися активне розмноження.

Водночас науковці підкреслюють, що подібні випадки залишаються винятковими та підтверджують рідкісність цього виду у Середземному морі.

Чому це важливо для екосистеми

Дослідники наголошують на необхідності довгострокових програм моніторингу, щоб краще зрозуміти біологію великих білих акул у регіоні. Поєднання випадкових спостережень із сучасними технологіями відстеження могло б допомогти розробити ефективні стратегії збереження цього хижака.

Доктор Баес зазначив, що великі морські тварини відіграють фундаментальну роль у морських екосистемах. Як високомігруючі пелагічні види, вони перерозподіляють енергію та поживні речовини на великі відстані.

За його словами, великі білі акули також виконують роль "санітарів" природи – поїдаючи падло, вони підтримують чистоту екосистем. Навіть після смерті їхні тіла, опускаючись на дно океану, стають важливим джерелом поживних речовин для глибоководних організмів.

Нагадаємо, існують птахи, які здатні спати прямо під час польоту – це фрегти. Еволюційний біолог з Ратгерського університету Скотт Треверс розповів, що ці птахи можуть перетинати величезні простори, не приземляючись ні на сушу, ні на воду. Фрегатам вдається уникнути виснаження під час польотів, які можуть тривати понад тиждень. Згідно з дослідженнями, фрегати входили в стан справжнього сну прямо під час польоту.

