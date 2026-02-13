16 років у бігах: в Мілані затримали фаната хокею, який приїхав на Олімпіаду

Чоловіка, що переховувався 16 років, заарештували в Мілані під час поїздки на хокейний матч Словаччини на Олімпіаді.

Чоловік зі Словаччини, який утік від правосуддя на 16 років через ордер на арешт за ймовірні крадіжки 2010 року, був затриманий в Італії, коли приїхав подивитися матч своєї хокейної збірної проти Фінляндії на зимових Олімпійських іграх, пише Fox News.

44-річного чоловіка поліція помітила після того, як він заселився в гостьовому будинку під Міланом. Його доставили до центральної в’язниці Сан-Вітторе до початку гри, тож він не зміг побачити сенсаційну перемогу словацької команди з рахунком 4:1.

За даними поліції, чоловіку залишилося відбути 11 місяців і сім днів ув’язнення. Тим часом словацька збірна продовжує боротьбу за медалі, готуючись до матчу проти Швеції.

У складі команди виділяється Юрай Слафковський із "Монреаль Канадієнс", який вже має олімпійський досвід та забив два голи у ворота Фінляндії, а переможний м’яч на рахунку Далібора Дворського з "Сент-Луїс Блюз".

Як повідомляв УНІАН, віцепрезидент США Джей Ді Венс прилетів на старт зимових Олімпійських ігор. Як повідомляють ЗМІ, американська делегація прибула до Італії з масштабним логістичним і безпековим супроводом – для поїздки було задіяно 14 літаків і близько 100 автомобілів.

За даними журналістів, один із літаків доставив продукти харчування, два – броньовані автомобілі, решта перевозили співробітників адміністрації, охорону та офіційний супровід віцепрезидента.

