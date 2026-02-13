16 років у бігах: в Мілані затримали фаната хокею, який приїхав на Олімпіаду

Чоловік зі Словаччини, який утік від правосуддя на 16 років через ордер на арешт за ймовірні крадіжки 2010 року, був затриманий в Італії, коли приїхав подивитися матч своєї хокейної збірної проти Фінляндії на зимових Олімпійських іграх, пише Fox News.
44-річного чоловіка поліція помітила після того, як він заселився в гостьовому будинку під Міланом. Його доставили до центральної в’язниці Сан-Вітторе до початку гри, тож він не зміг побачити сенсаційну перемогу словацької команди з рахунком 4:1.
За даними поліції, чоловіку залишилося відбути 11 місяців і сім днів ув’язнення. Тим часом словацька збірна продовжує боротьбу за медалі, готуючись до матчу проти Швеції.
У складі команди виділяється Юрай Слафковський із "Монреаль Канадієнс", який вже має олімпійський досвід та забив два голи у ворота Фінляндії, а переможний м’яч на рахунку Далібора Дворського з "Сент-Луїс Блюз".
Олімпіада в Мілані - інші новини
Як повідомляв УНІАН, віцепрезидент США Джей Ді Венс прилетів на старт зимових Олімпійських ігор. Як повідомляють ЗМІ, американська делегація прибула до Італії з масштабним логістичним і безпековим супроводом – для поїздки було задіяно 14 літаків і близько 100 автомобілів.
За даними журналістів, один із літаків доставив продукти харчування, два – броньовані автомобілі, решта перевозили співробітників адміністрації, охорону та офіційний супровід віцепрезидента.