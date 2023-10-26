Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,47 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 27 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,47 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,48/36,50 грн/дол., євро - 38,43/38,45 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 26 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,70 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні зміцнився на 10 копійок і становить 40,40 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні складає 37,97 грн/дол. (продати долар можна за 37,85 грн), євро – 40,35 грн/євро (курс продажу -40,13 грн/євро).

В Україна з 3 жовтня 2023 року діє режим керованої гнучкості курсу замість фіксованого курсу гривні. Він передбачає встановлення курсу за операціями на міжбанківському валютному ринку, але під контролем НБУ, який за допомогою валютних інтервенцій може впливати на курс.

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