Зеленський попросив уряд врахувати відповідні розміри для зарплат медиків під час розрахунку тарифів медгарантій і формування бюджетів відомчих медичних закладів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює орієнтир щодо мінімальної зарплати для середнього медичного персоналу в розмірі не менше 13,5 тис. та для лікарського складу – не менше 20 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Трансляція заходу велась на Facebook-сторінці Офісу президента.

За словами глави Української держави, одним із пріоритетів стане забезпечення гідної мотивації для медиків.

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«Забезпечення, умови і гарантії для всіх медичних працівників, коли і лікар, і медсестра – весь медичний персонал, рятуючи життя інших, не думають як вижити самим. Тут є два варіанти – або наша країна забезпечить гідну мотивацію нашим медикам, або цю мотивацію їм нададуть інші країни», - сказав він.

Зеленський назвав неприпустимим, що середня зарплата в галузі охорони здоров’я дорівнює рівню середньої заробітної плати по країні.

«При всій повазі до всіх професій, але життя людини безцінне, а, отже, його порятунок точно має бути однією з найбільш високо оплачуваних справ, і сьогодні навіть в умовах обмеженого бюджету ми поступово збільшуємо заробітні плати медикам. Щоразу, коли це відбувається я завжди кажу, що це тільки перші кроки, і ми не маємо права зупинятись. Ми маємо знаходити нові механізми та нові ресурси, допоки розмір зарплати медиків не стане справедливим», - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що одним із кроків досягнення цієї мети стане підписаний ним сьогодні важливий указ.

«Спільно з урядом і парламентом ми зробимо все, щоб ці суми були не тільки не папері, щоб загальний бюджет охорони здоров’я зростав і зростали тарифи програм медичних гарантій, щоб лікарі могли відстояти право на гідну оплату перед роботодавцем, щоб колективні договори встановлювали справедливу формулу виплат, а профспілки захищали найбільш незахищених медпрацівників», - додав він.

За словами глави держави, наразі уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік, і він очікує, що згаданий указ стане «чітким сигналом про відновлення престижу та важливої ролі медиків у нашому суспільстві».

Зеленський попросив уряд врахувати відповідні розміри для зарплат медиків під час розрахунку тарифів медгарантій і формування бюджетів відомчих медичних закладів.

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Автор: Костянтин Гончаров