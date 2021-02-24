Промислові підприємства та державні банки у минулому році стали лідерами серед платників податків.

Група компаній «Метінвест» у 2020 році направила до державного бюджету понад 22 млрд грн, зокрема, понад 5 млрд грн єдиного соціального внеску та майже 5 млрд прибуткового податку, що перевищує показники попереднього року.

Про це повідомляє «5 канал» за даними звіту Міністерства фінансів України щодо виконання плану надходжень до Державного бюджету за 2020 рік.

Загалом, саме промислові підприємства та державні банки у минулому році стали лідерами серед платників податків.

Заступниця директора Центру економічних стратегій Марія Репко пояснила, що основними складовими державної скарбниці є, зокрема, ПДВ з вироблених в Україні товарів, і саме завдяки цьому вдається забезпечувати життєдіяльність країни.

«Ми беремо гроші, в першу чергу, з податків і також із неподаткових надходжень. Якщо казати про державний бюджет, то основними його складовими є ПДВ з вироблених в Україні та з імпортованих товарів, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємства. Якщо економіка зростатиме, це дозволить збільшити державні видатки й вплине на соціальну сферу, на освіту, медицину й оборону, й на решту функцій, які виконує держава», – зауважила вона.

Загалом у Мінфіні відзвітували, що плану надходжень до держбюджету за 2020 рік виконаний майже на 100 відсотків.

«Минулий рік Україна пережила досить непогано. Запас стійкості у країни, у її бюджету видався значним, і ми перейшли у 2021 рік зі стабільним курсом, із притомними числами по інфляції, і навіть глобальні тренди де в чому зіграли Україні на руку, бо знизився дефіцит торгового балансу», – прокоментувала Репко.

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Автор: УНІАН