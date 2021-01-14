Його компанія Affirm надає можливість здійснювати онлайн-покупки з відстрочкою платежу через систему короткострокових споживчих кредитів.

Внаслідок різкого зростання вартості акцій фінтеха Affirm, які за підсумками першого дня торгів на біржі NASDAQ здорожчали майже вдвічі, у світі з'явився новий мільярдер. Статки одного із засновників компанії, уродженця Києва Макса Левчіна, якому належить 11% акцій Affirm, зросли до $ 2,7 мільярда.

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Про це повідомляє Forbes.

"Affirm розмістилася на NASDAQ 12 січня. В рамках лістингу компанія продала 24,6 мільйона акцій по 49 долара за штуку, в результаті чого її капіталізація становила 11,9 мільярда доларів. До кінця торгів 13 січня вартість акцій Affirm зросла до 97,24 долара (на 98,45%), а капіталізація - до 23,6 мільярда доларів. Перед відкриттям торгів 14 січня вартість акцій Affirm на премаркеті NASDAQ продовжила зростати, піднявшись до 104 доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що компанія Affirm надає можливість здійснювати онлайн-покупки з відстрочкою платежу через систему короткострокових споживчих кредитів.

Макс Левчін - один із засновників системи електронних платежів "PayPal Макс Левчін", історія якої розпочалася з його знайомства з Пітером Тілем. Друзі заснували компанію Confinity, яка зробила можливим переказ грошей через e-mail і практично одразу почала працювати з електронними аукціонами, зокрема з eBay. Незабаром Confinity розкрутилася і злилася з фінансовою компанією X.com, що належала ще нікому не відомому Ілону Маску. Об'єднана фірма отримала назву PayPal.

Своєю чергою, 7 січня американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. Маск обігнав засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Його статки значно збільшилися після зростання акцій компанії Tesla на фондових торгах.

Але понеділок, 11 січня, для очільника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска став несприятливим, він втратив 13,5 мільярда доларів (7,1%) своїх статків і повернувся на друге місце в рейтингу найбагатших людей планети за версією Forbes. За даними Forbes Real-Time, статок Маска тепер оцінюється в $ 176,2 млрд, тоді як статок Безоса, попри понеділкове просідання на 3,6 мільярда доларів, або 1,96%, оцінюється у 182,1 мільярда доларів.

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Автор: УНІАН