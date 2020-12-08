Капіталізація компанії зросла на 100 мільярдів доларів лише за 9 торгових днів.

Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

"Акції у понеділок зросли на 7,1% до 641 долара - акції зростають 9 днів поспіль. Капіталізація компанії зросла на 100 мільярдів доларів лише за 9 торгових днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас ринкова вартість другої найдорожчої автомобільної компанії - Toyota - становить 215 мільярдів доларів.

"За рік акції Tesla зросли на понад 600% - автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 мільярдів доларів", - підкреслює видання.

Раніше до цього переліку належали лише 5 компаній: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (власник Google) та Microsoft.

Раніше засновник Tesla Ілон Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.

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Автор: УНІАН