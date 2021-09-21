За словами міністра, головний фінансовий документ нашої країни є "бюджетом інвестицій в людину, країну і майбутнє".

Міністр фінансів Сергій Марченко почав представляти в залі парламенту проект державного бюджету України на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу глава Мінфіну зазначив, що цього року бюджетний процес кардинально відрізняється від попередніх бюджетів за останні 30 років.

Читайте такожОбсяги коштів на субсидії змінять: чого чекати від держбюджету-2022

"Вперше в історії незалежної України бюджет розроблявся на основі бюджетної декларації, яка була підтримана парламентом. Він базується на програмних документах уряду і враховує ключові напрямки розвитку, які визначені президентом і Верховною Радою", - сказав Марченко.

За його словами, головний фінансовий документ нашої країни є "бюджетом інвестицій в людину, країну і майбутнє".

"У 2022 році найважливіший пріоритет - це медики, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19, військові, які захищають Україну, ветерани війни, яким ми безмежно вдячні за відвагу і мужність", - сказав глава Мінфіну.

Держбюджет-2022:

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

Автор: Катерина Жирій