Також ВР внесе зміни до бюджету на поточний рік щодо соціальних проектів.

Сьогодні у Верховній Раді України буде представлений проект Закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, також будуть внесені зміни до бюджету на поточний рік щодо соціальних проектів.

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У другому читанні планується розглянути проекти законів щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу та про внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, які засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Сьогодні також передбачається розгляд у першому читанні законопроектів щодо ефективності використання коштів соціального страхування, щодо посилення захисту прав працівника та щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості.

Депутати розглядатимуть законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо введення допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів".

Також на порядку денному проект постанови "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло".

Крім того, пропонується включити до порядку денного і розглянути проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Також ВР розглядатиме законопроекти щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг, щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації.

Держбюджет-2022:

15 вересня Кабінет міністрів затвердив проект бюджету на 2022 рік. Того ж дня у Верховній Раді України був зареєстрований проект закону про держбюджет.

Проект бюджету на 2022 рік складено з дефіцит в 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Автор: Надя Пришляк