Станом на сьогодні життя українців більше ускладнилося у порівнянні з минулим роком через російські ракетні удари по критичній інфраструктурі.

Гуманітарні установи ООН попросили у міжнародних донорів цього року виділити 3,9 млрд доларів для реагування на потреби України, але ця сума була задоволена лише на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві сказала Гуманітарна координаторка, Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

"У 2023 році ми зробили запит стосовно плану гуманітарного реагування на суму 3,9 млрд доларів. Ми це зробили в Женеві у лютюму 2023 року", - сказала Браун.

Відео дня

"Станом на зараз, ми отримали близько 50% від цієї суми", - наголосила Браун.

За її словами, величезна частина цього фінансування призначена для людей, які проживають на тимчасово окупованій Росією українській території, куди гуманітарні співробітники ООН не можуть дістатися.

"Попри наші неодноразові заклики до Російської Федерації щодо перетину лінії фронту та доставки гуманітарної допомоги, систематично лунала відповідь "ні", - зазначила Браун.

Вона додала, що ситуація стала ще складнішою після підтриву Каховської ГЕС, бо в ООН були готові перетнути річку Дніпро, аби потрапити на лівий берег.

"Ми неодноразово робили запит до Російської Федерації дозволити нам перетнути річку. Ми лише потребували від них визнання нашого запиту, навіть без надання гарантій. І у цьому нам було відмовлено", - сказала Браун.

Окремо вона сказала, що дуже складно здійснювати доставку допомоги на лінію фронту.

При цьому, за її словами, вже здійснюється підготовка до надання допомоги у зимовий період. Вона зазначила, що виділяються додаткові 55 мільйонів доларів спеціально для зими.

"Так, я стурбована. Удари сьогодні вранці вже призвели до пошкоджень, і як я зрозуміла з повідомлень у медіа, люди були без електроенергії", - сказала Браун і додала, що таке очікувалося, і тому, підготовчі розботи на зиму були започатковані у серпні.

Вона підкреслила, що війна триває та посилюється, а покращення життя для українців не відбувається. Вони залежать від гуманітарної допомоги.

"Я б сказала, що життя українців зараз стало навіть ще більш складнішим, аніж це було рік тому, через тривалість війни та постійні удари по цивільній інфраструктурі", - наголосила Браун.

Водночас, вона запевняє, що наразі є ресурси для підготовки до зими, але, у випадку погіршення ситуації, доведеться робити запит щодо додаткового фінансування.

Допомога Україні

Російська Федерація з жовтня 2022 року розпочала завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, допомога спрямовувалась на теплозабезпечення, на ремонт вікон, дверей і даху, на гігаєнічні та продовольчі набори.

У 2022 році, на задоволення гуманітарних потреб 16 мільйонів українців, у міжнародних донорів запитували про надання 4,3 млрд доларів. У підсумку, було отримано 3,7 млрд доларів (87% від запитуваної суми).

Ця допомога спрямовувалася безпосередньо на українців, які продовжують жити в Україні, і не поширюється на тих, хто виїхав за кордон. Значна частина цієї суми задовольняла багатоцільові грошові потреби, і зокрема, на підтримку внутрішньо переміщених родин, на ремонт частково зруйнованих осель, на закупівлю їжі та одягу тощо.

20 вересня 2023 року Reuters писав про те, что на Радбезі ООН Європа офіційно проситиме Китай вгамувати Росію. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у своєму виступі в Раді безпеки ООН розповів про враження від побаченого в населеному пункті Ягідне під час візиту до України.

Вас також можуть зацікавити новини: