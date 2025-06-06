Попри зменшення, обсяг золотовалютних резервів є більшим, ніж на початку року.

Міжнародні резерви України у травні скоротилися на 4,6% і станом на 1 червня склали 44,5 млрд доларів.

Як пояснили в Національному банку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

"Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - йдеться у повідомленні регулятора.

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Загалом динаміку резервів визначала низка чинників. Серед них – операції Національного банку на валютному ринку України. Так, НБУ продав на валютному ринку 2,962 млрд дол. та викупив до резервів 1,3 млн дол.

Інший чинник – надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1,357 млрд доларів – від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 ERA та від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 310,1 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - зазначили в НБУ.

Що таке міжнародні резерви

Золотовалютні резерви - це високоліквідні активи НБУ в іноземній валюті та золоті, які використовуються для забезпечення розрахунків за міжнародними зобов'язаннями та коригування курсу валюти. Вони зберігаються у провідних іноземних банках та надійних фінансових інструментах. Міжнародні резерви є важливим показником стійкості економіки держави.

Міжнародні резерви – останні новини

Міжнародні резерви України станом на 1 травня становили 46,7 млрд доларів, у квітні вони зросли на 10,2%. За даним НБУ, така динаміка була зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого – найменшими за рік обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

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