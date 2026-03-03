Дрони атакували посольство США в Саудівській Аравії, – The Guardian

На місці спалахнула пожежа.

Два безпілотники атакували посольство США у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міноборони країни.

Там зазначили, що внаслідок атаки почалася пожежа на території дипломатичної місії. Тим часом у мережі поширюються відео, на яких видно стовп чорного диму в районі будівлі.

За даними ЗМІ, в момент удару на місці не було людей, а тому внаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що під час переговорів Тегеран вихвалявся, що здатен створити до 11 одиниць ядерного озброєння. Він також додав, що під час переговорів США запропонували Ірану зробити десятирічну паузу в збагаченні урану. Також Вашингтон був готовий покрити всі витрати на паливо. Однак Тегеран відмовився від цього.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не планує втягуватися у роки війни проти Ірану. За його словами, головна мета операції США проти Ірану полягає в тому, щоб Тегеран "ніколи не зміг володіти ядерною зброєю".

