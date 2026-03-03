США пустили на дно 11 іранських суден: Пентагон завдав нищівного удару (відео)

Командування відзвітувало про результати в зоні своєї відповідальності.

Американські військові сили на Близькому Сході знищили 11 іранських кораблів. Про успішне завершення операції в акваторії Оманської затоки Центральне командування США повідомило на своїй сторінці в X (Twitter).

"Два дні тому іранський режим мав 11 кораблів в Оманській затоці, сьогодні вони мають - нуль", – йдеться у повідомленні.

Коментуючи інцидент, військові США нагадали про тривалу історію іранських провокацій на воді.

Відео дня

"Іранський режим десятиліттями переслідував і атакував міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Ті дні закінчилися", – наголосили вони.

Також у заяві підкреслюється стратегічне значення морських шляхів для світової економіки.

"Свобода морського судноплавства підтримувала американське та глобальне економічне процвітання протягом понад 80 років. Сили США продовжать її захищати", – йдеться у повідомлені.

За даними американської сторони, операція розпочалася 28 лютого в межах спільних дій США та Ізраїлю проти Ірану. До заяви було додано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано удар по одному з іранських суден.

Близький схід - інші новини

Раніше УНІАН писав, що іранські сили атакували нафтовий танкер у районі Ормузької протоки, який належить США, звинувативши судно у спробі "незаконного" проходу через стратегічні води. Корпус вартових ісламської революції підтвердив удар, заявивши, що екіпаж ігнорував накази змінити курс. Унаслідок інциденту виникла пожежа, а 20 членів екіпажу, серед яких громадяни Індії та Ірану, були екстрено евакуйовані.

Додамо, що США розкрило деталі військової операції, коментуючи: "Наступна фаза буде більш жорстокою". Ключовими цілями операції назвали повне знищення ракетного потенціалу країни та недопущення появи у Тегерана ядерної зброї. Серед пріоритетів також значиться ліквідація іранського військово-морського флоту та підрив спроможності підконтрольних йому угруповань дестабілізувати регіон.

Вас також можуть зацікавити новини: