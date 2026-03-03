Долар почав дорожчати: свіжий курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,04 грн, а євро – 50,35 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 3 березня, зріс на 11 копійок і становить 43,52 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,04 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 30 копійок і складає 51,08 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,35 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,33 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,10 грн/євро, а курс продажу - 50,84 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 3 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,23 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,60 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 27 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що у лютому на валютному ринку було відносно спокійно після завершення сезону підвищеної активності, однак через ескалацію на Близькому Сході ситуація може змінитися. Найближчим часом гривня може тимчасово ослабнути через зростання попиту на долар і подорожчання палива.

Вас також можуть зацікавити новини: