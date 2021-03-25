Фонд погоджує реформи, які необхідні для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора України.

Міжнародний валютний фонд продовжить переговори з Україною для першого перегляду програми stand-by.

Як повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу, Фонд погоджує реформи, які необхідні для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора України.

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"Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цих реформ", – сказав Райс.

За його словами, програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей з МВФ, тому Україні слід продовжувати створення умов для зростання після кризи.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Катерина Жирій