31 січня 2021 року відбудуться позачергові збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ», які вже підтримали понад 80% власників акцій компанії.

За неповних два робочих дні акціонерам авіабудівного ПАТ "Мотор Січ" надійшло вже понад 60 резюме від шукачів позицій директорів. Причому майже 70% заявок на посади топ-менеджерів "Мотор Січ" подали співробітники підприємства.

Про це нам повідомили в прес-службі DCH, яка в п'ятницю минулого тижня зробила офіційне оголошення про конкурс на керівні позиції на спеціальному сайті для проведення загальних позачергових зборів акціонерів "Мотор Січ".

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Як повідомлялося раніше, 31 січня 2021 року відбудуться позачергові збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ", які вже підтримали понад 80% власників акцій компанії. Воно ініційоване китайським інвестором підприємства компанією Skyrizon (КНР) і компанією "МС-4", що входить до складу DСН.

Акціонери ПАТ "Мотор Січ" мають намір в ході позачергових зборів привести діяльність компанії у відповідність до вимог законодавства і статуту, а також обрати нових членів Наглядової ради та сформувати новий склад інших органів корпоративного управління. Законодавчо встановлений термін повноважень нинішньої наглядової ради ПАТ "Мотор Січ", обраної 30 березня 2017 р., сплив ще 30 березня 2020 р.

"Ми натхненні такою ініціативністю співробітників підприємства. Є дуже цікаві резюме від нині працюючих керівників середньої ланки "Мотор Січ", а також від зовнішніх кандидатів, що мають необхідний досвід роботи в авіаційній індустрії. Показовою є також активність екс-працівників підприємства, які були змушені звільнитися через жалюгідний стан справ на підприємстві та неадекватне управління ним", - зазначили в DCH, розповівши про попередні підсумки конкурсу.

Нагадаємо, що згідно зі змістом 11 вакансій, оприлюднених акціонерами "Мотор Січі", діючі топ-менеджери підприємства не можуть претендувати на вищі керівні посади, на які оголошено конкурс.

Діючий топ-менеджмент, у тому числі члени наглядової ради «Мотор Січ», представляють інтереси колишнього власника контрольного пакету акцій компанії В'ячеслава Богуслаєва і буде замінений акціонерами. Один з акціонерів підприємства вже звернувся до суду з позовною вимогою визнати цю наглядову раду нелегітимною.

Відповідно до заяв акціонерів протягом усього часу з моменту закінчення терміну повноважень наглядова рада ПАТ "Мотор Січ" ігнорувала їх звернення про проведення Загальних зборів для формування нових легітимних органів управління. Такі дії стали приводом для звинувачень на адресу екс-власника компанії В'ячеслава Богуслаєва в рейдерському захопленні підприємства, яким він фактично керує через підконтрольний менеджмент протягом декількох років після продажу контрольного пакету акцій заводу групі китайських інвесторів.

Тому щоб уникнути можливого тиску з боку колишнього мажоритарного акціонера "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва і керівників заводу, що виконують його вказівки, на кандидатів до майбутнього складу Ради директорів, акціонери-організатори кадрового конкурсу гарантували всім його учасникам повну конфіденційність.

Нещодавно в ЗМІ була розкрита схема розкрадань управлінців В'ячеслава Богуслаєва на "Мотор Січ": компанія отримала понад 4,5 млрд грн податкових пільг, але замість інвестицій у розвиток підприємства його керівники за допомогою покупки «сміттєвих» цінних паперів виводили ці гроші в готівку, що стало підставою для кримінального переслідування керівників заводу. Цю схему в ЗМІ назвали "персональним офшором Богуслаєва". Акціонери "Мотор Січ" звернулися до судів з позовами проти менеджерів компанії, щоб домогтися компенсації збитків. Загальна сума розкрадань ставлеників Богуслаєва на заводі склала понад 438 млн грн.

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Автор: УНІАН