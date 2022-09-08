Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться 12 вересня.

Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий, запропонувавши банкам 100 млн дол. США готівкою.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Відзначається, що в операції взяли участь 12 з 14 системно важливих банків, які вже найближчим часом зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів.

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"Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Цього разу раз банкам буде запропонований до обміну готівковий євро", - повідомили в НБУ.

Регулятор підкреслив, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону і повинна вирішитися найближчим часом.

"Національний банк України буде проводити операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, поки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб виключити виникнення подібних труднощів у майбутньому. Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком і банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України", - йдеться в повідомленні.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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