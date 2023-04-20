Ці банкноти перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску.

Національний банк з 25 квітня випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного.

"В межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк з 25 квітня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", - йдеться у повідомленні прес-служби регулятора.

Зазначається, що ці банкноти перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

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В НБУ нагадали, що, відповідно до законодавства, на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

Банкноти в Україні - деталі

Раніше у Нацбанку повідомили, які банкноти в Україні підробляють найчастіше – це банкноти старого зразка номіналом 500 та 200 грн. При цьому рівень підроблення банкнот гривні в Україні у 2022 році знизився більш ніж утричі, порівняно з 2021 роком.

На 1 квітня сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн. Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет – номіналом 10 коп. (28,4% від загальної кількості монет в обігу).