Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

На тлі підготовки до запуску в Україні накопичувальної пенсії, планується створення Фонду гарантування вкладів у недержавних пенсійних фондах для захисту коштів українців.

Про це заявив член НКЦПФР Юрій Бойко, передає "Урядовий портал".

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Над створенням Фонду працює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Як йдеться в повідомленні, є три форми захисту від інвестиційного ризику.

Гарантії повернення:

Відмова від механізму гарантій, використовуючи для хеджування (відкриття угод на одному ринку для компенсації цінових ризиків на протилежній позиції на іншому ринку) інструменти фінансового ринку.

Це можна реалізувати, наприклад, обираючи варіанти деривативів (договір, що засвідчує право придбати або продати базовий актив на визначених у договорі умовах у майбутньому).

Також можна використовувати гарантії повернення, надані третіми особами. Наприклад, представниками Пенсійного фонду, їх об'єднаннями або використовувати інші форми колективної передачі ризиків.

Створення резервних фондів

Ще одна форма захисту - створення резервних фондів як в самих недержавних пенсійних фондах, так і на рівні компаній з управління активами.

Разом з тим член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підкреслив, що гарантії безкоштовними не бувають і кожен з цих видів гарантій має свою ціну.

"За них розраховуються або платники податків (у разі державних гарантій), або ж учасники системи (у вигляді недоотриманої прибутковості власних інвестицій). І чим більший обсяг покривається гарантією (внески, дохід й т.ін.), тим вона дорожча", – резюмував Бойко.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійних накопиченнях цієї осені.

Автор: Олена Коваленко