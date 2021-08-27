Основний тиск на гривню напередодні чинили нерезиденти, які вели активну скупку валюти.

Курс гривні може продовжити зниження найближчим часом.

Про це заявив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин в Facebook.

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Аналітик зазначив, що основний тиск на гривню напередодні чинили нерезиденти, які вели активну скупку валюти, пропозицію якої забезпечили держкомпанії.

"В цілому, з початку серпня, нерезиденти скоротили портфелі ОВДП на 5,4 млрд грн, при цьому в липні відтік склав 3,6 млрд грн. Нерезиденти орієнтуються на світове зміцнення долара, пов'язане з посиленням риторики Федеральної резервної системи США... Гравці також очікують традиційне для кінця місяця відшкодування ПДВ, що збільшить обсяг гривні у експортерів і обмежить їх від продажу валюти", - написав Шевчишин у Facebook.

За його словами, експортери, також чекаючи відшкодування ПДВ, притримують долар і, бачачи його зміцнення, роблять це більш грунтовно. Також проявляють активність імпортери перед активним діловим періодом осені, і, не бажаючи упустити можливість купити дешевий долар, докуповують валюту. Більш того, ринок і спекулянти орієнтуються на традиційні сезонні тренди, в яких гривня зазвичай до кінця серпня починає ослаблення.

"Тим часом надходження 2,7 млрд доларів допомоги від МВФ повністю нівелює ризики проходження пікових виплат за зовнішніми зобов'язаннями у вересні, що пом'якшує тиск на гривню", - зазначив експерт.

Шевчишин прогнозує, що в найближчій перспективі курс гривні може ще трохи знизитися і попрямувати в зону 27 грн за долар, "щоб протестувати цей психологічний рівень знизу".

Курс на 27 серпня:

Національний банк України на п'ятницю, 27 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,77 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій