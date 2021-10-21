Зловмисники реставрували деталі, які були у вжитку, зазначили в Офісі генпрокурора.

У Дніпрі викрили посадовців приватного підприємства, яке встановлювало вживані деталі на бойову техніку для військових в зоні ООС на Донбасі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підприємство стало переможцем тендерних торгів на ремонт військової техніки на 58 млн грн.

Читайте такожУкраїну залишили без десятків мільйонів гривеньПри цьому тендерна документація містила недостовірні відомості про нібито наявні дозволи, приміщення, а також матеріально-технічну базу для проведення таких робіт.

"Використовуючи орендоване приміщення, працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою легалізації своїх дій вони укладали фіктивні угоди про нібито поставку нових запчастин з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності. Надалі така техніка направлялася до зони проведення ООС.

Наразі правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва, під час яких вилучено документацію, військову техніку, автомобілі тощо. Досудове розслідування триває.

Раніше в СБУ повідомили, що в Одесі викрили схему вимагання хабарів у військових, які вирушали в зону ООС. За даними спецслужби, схему незаконного збагачення організував військовий.

Автор: Світлана Макринська