Держслужбовець "торгував" надбавками для військових. Схема щомісяця приносила не менше 70 тисяч гривень, з'ясували правоохоронці.

В Одесі викрито схему вимагання хабарів у військових, які вирушали в зону операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Викрито посадовця, який організував схему незаконного збагачення, повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, одного з учасників схеми затримано 17 серпня.

За даними спецслужби, майже рік зловмисник збирав "данину" з підлеглих. Зокрема, "торгував" надбавками для військовослужбовців, які відправлялися в зону ООС.

"За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було віддати половину з отриманої суми. У підпорядкуванні "ділка" перебувало майже 500 осіб, 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС. Тому, за попередніми даними, схема приносила щомісяця не менше 70 тис. грн", - повідомили в прес-службі.

Читайте також"Заробіток на евакуації авто": низку київських чиновників звинуватили у зловживанняхЗа даними слідства, зловмисник залучив до незаконної діяльності чотирьох спільників, які збирали гроші безпосередньо після отримання військовослужбовцями грошового забезпечення. Вчора затримано офіцера – одного зі згаданих посередників.

Як повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України, 17 серпня за хабарництво затримано начальника забезпечення охорони державної таємниці 11 окремого мотопіхотного батальйону.

Зловмисник вимагав у підлеглого 5 тис. грн за нарахування надбавки в період перебування його в зоні проведення ООС.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших підозрюваних.

Нагадаємо, навесні 2014 року на частині Донецької та Луганської областей проросійські бойовики почали захоплювати адмінбудівлі. Зловмисники створили так звані "ДНР" та "ЛНР".

Спочатку на Донбасі почалася антитерористична операція. Пізніше стартувала операція Об'єднаних сил.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк