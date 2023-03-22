НБУ вирішив відкласти можливість репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації.

Після консультацій з Міжнародним валютним фондом та Мінфіном Нацбанк України відклав дозвіл на виведення за кордон нерезидентами інвестицій в облігації внутрішньої державної позики, анонсований ще у травні 2022 року.

Як йдеться в повідомленні на сайті НБУ, раніше планувалося, що іноземним інвесторам дозволять виводити за кордон гроші, які будуть отримані ними після 1 квітня 2023 в результаті погашення або виплати відсотків за ОВДП.

НБУ вирішив відкласти можливість репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації "до істотного зниження ризиків безпеки і макроекономічних".

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"Враховуючи необхідність мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності України в умовах війни, Національний банк змушений актуалізувати ухвалене в травні 2022 року рішення", – повідомили в НБУ.

Гроші, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, іноземні інвестори, як і обіцялося, зможуть вивести за кордон.

Військові облігації

Випуск військових облігацій було розпочато з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Станом на 2 березня 2022 року військові облігації залучили до держбюджету понад 20 млрд грн і майже 12 млн доларів.

14 вересня 2022 року Нацбанк заявив про те, що щомісяця буде викуповувати військові облігації.

З 3 жовтня 2023 року в Україні можна купити військові облігації через "Дію".

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