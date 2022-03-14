Раніше регулятор дозволяв не надавати підтверджуючі документи при перевезенні валютних цінностей за кордон.

Національний банк України вніс зміни з приводу того, скільки грошей можна вивезти за кордон вільно. Зокрема, він повернув вимогу про надання громадянами підтверджуючих документів банків під час переміщення за межі України понад 10 тис. євро.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Регулятор нагадав, що 4 березня було внесено зміни до постанови "Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану", які давали можливість фізичним особам не надавати підтверджуючі документи під час перевезення валютних цінностей за кордон.

"На сьогодні з метою запобігання виведенню капіталу за кордон, а також з урахуванням комунікації з відповідними органами державної влади Національний банк ухвалив рішення повернути вимогу про надання підтверджуючих документів під час переміщення валютних цінностей за кордон вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, такими підтвердженнями є документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в Україні ввели серйозні обмеження на операції з валютою.

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