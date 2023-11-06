Кошти міжнародних донорів фінансують нагальні соціальні та гуманітарні бюджетні потреби.

Недостатня міжнародна фінансова допомога у 2024 призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи.

"Збереження фінансової допомоги від країн ЄС та інших партнерів у наступному році є життєво важливим. Якщо ми не матимемо достатньо ресурсів для фінансування дефіциту держбюджету, це призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи. Така ситуація може спричинити підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, збільшити рівень бідності і, ймовірно, кількість українців, які тимчасово переїдуть до країн ЄС також зросте", — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю для видання Politico.

Марченко наголосив, що внутрішні доходи держбюджету у повному обсязі спрямовуються на військову кампанію, водночас кошти міжнародних донорів фінансують найбільш нагальні соціальні та гуманітарні бюджетні потреби.

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"Ми готові до дискусій з партнерами для пошуку практичних рішень, щоб пришвидшити надання фінансової допомоги. Ми віддані впровадженню необхідних структурних реформ, які вже визначено у співпраці з ЄС, США та МВФ, проте ми також відкриті до нових обговорень. Ми не можемо допустити затримку у допомозі", — сказав очільник Мінфіну.

Зазначається, що станом на зараз вже є запевнення від деяких партнерів щодо продовження фінансової допомоги у 2024 році, а саме від Японії та Великобританії, проте незабезпечені бюджетні потреби залишаються на високому рівні.

Міжнародна допомога

Згідно з жовтневим інфляційним звітом Нацбанку, обсяг міжнародної фінансової допомоги Україні цього року перевищить 45 мільярдів доларів, проте у наступні два роки він буде поступово зменшуватися.

Згідно із затвердженим до другого читання проектом державного бюджету на 2024 рік, потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд доларів, тоді як в першому варіанті документа вона складала 42,9 млрд. Досягти цього вдалося завдяки збільшенню планових доходів в результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень.

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