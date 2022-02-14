Канцлер Олаф Шольц оголосив про новий незв’язаний кредит Україні.

Німеччина виділяє Україні 150 млн євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту, а також відкриє новий незв’язаний кредит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває із візитом у Києві.

"Німеччина підтримує Україну багато років словом та ділом. Жодна країна в світі не підтримувала Україну за останні вісім років так сильно фінансово. Таким чином ми зробили українську економіку більш незалежною від іноземного впливу. І я можу вас запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку. Тому я радий, що можу сьогодні оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту, і можу оголосити про новий незв’язаний кредит. І це, до речі, крім підтримки Україні з боку ЄС", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярда євро. Відповідна допомога буде розділена на два транші по 600 мільйонів євро.

8 лютого після візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона Офіс президента України заявив, що Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проекти розвитку.