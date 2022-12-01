Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол.

Курс гривні до долар у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього дня - 40,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол. У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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