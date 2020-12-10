Залишки за гривневими кредитами зросли на 1%, за валютними – скоротилися на 0,5%.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за листопад збільшився у порівнянні з жовтнем на 0,6% – до 767 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 0,5%, до 17,76 млрд дол.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів збільшився на 19,7%, валютних – на 23,3%.

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Разом з тим залишки за гривневими кредитами зросли на 1% за листопад і скоротилися на 1,7% з початку року - до 602,8 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами скоротилися на 0,5% за листопад і виросли на 0,9% з початку року - до 12,69 млрд дол.

Хронологія подій

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за січень зріс на 1,6% – до 651 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 2,5%, до 17,7 млрд дол.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за вересень збільшився у порівнянні з серпнем на 3,4% – до 745,6 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 3,8%, до 17,6 млрд дол.

Станом на 22 жовтня 2020 року в Україні спостерігалася позитивна динаміка припливу депозитів.

Обсяг депозитів в українських банках за 2019 рік зріс на 18,5% у гривні, на 28,5% у валюті.

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Автор: Катерина Жирій