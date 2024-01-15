Зокрема, 3,1 млрд доларів потрібно для задоволення гуманітарних потреб в Україні, і 1,1 млрд доларів - на гуманітарну допомогу для українців, які виїхали в інші країни.

Організація Об’єднаних Націй та партнери сьогодні звернулися до міжнародних донорів із проханням виділити загальну суму 4,2 мільярда доларів США для підтримки постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців і громад, які прийняли їх у регіоні, протягом 2024 року.

Як вказується у спільному прес-релізі Управління ООН з координації гуманітарних справ та Управління Верховного комісара ООН із прав людини, майже через два роки після початку повномасштабної війни 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, що становить 40% населення.

Близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями, переважно в Європі. Як показала нещодавня хвиля обстрілів, війна продовжує руйнівно впливати на мирних мешканців України. Водночас через сувору зиму загострилась нагальна потреба в життєво необхідній гуманітарній допомозі.

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Також сказано, що у прифронтових містах і селах люди вичерпали свої мізерні ресурси і покладаються на допомогу, щоб вижити. У Донецькій і Харківській областях сім'ї залишаються в пошкоджених будинках без води, газу чи світла. Унаслідок постійних обстрілів люди змушені проводити весь час у підвалах. Діти не можуть гратися надворі, не кажучи вже про відвідування школи.

У цьому зв'язку, Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) узгоджує питання реагування в Україні. Для Плану гуманітарних потреб і реагування, що має на меті допомогти 8,5 мільйонам людей у 2024 році, необхідне фінансування на суму 3,1 мільярда доларів США.

Також, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) координує Регіональний план реагування на потреби біженців, для якого потрібно 1,1 мільярда доларів США, щоб підтримати 2,3 мільйона біженців і громади, які їх приймають.

Загалом двома планами ООН передбачається підтримка близько 10,8 мільйона людей в Україні та європейському регіоні, які найбільше потребують допомоги. Йдеться про загальну суму 4,2 млрд доларів.

"Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту, зазнаючи травм та позбавлені можливості задовольняти свої основні потреби. Вже з огляду лише на це, ми маємо зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", - сказав заступник Генсека з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Ґріффітс

Крім того, українські біженці в сусідніх країнах також потребують посиленої та сталої підтримки. Незважаючи на зусилля щодо включення дітей у місцеві громади, лише половина дітей біженців шкільного віку навчається в школах у країнах, які їх приймають. А чверть біженців, які потребують допомоги, мають проблеми з доступом до медичної допомоги. Лише від 40% до 60% біженців працевлаштовані, часто на роботах, що вимагають нижчої кваліфікації, і багато з них залишаються вразливими, не маючи достатньо засобів для існування.

Українські біженці - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол заявив, що вже настав час подумати про повернення в Україну тих 100 тис. українських біженців, які зараз знаходяться в Нідерландах. За його словами, початок діалогу про повернення українців на Батьківщину підтримують в усій Європі і цим питанням потрібно зайнятися якнайшвидше.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Швейцарія платитиме українським біженцям заохочувальну допомогу у розмірі від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину

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