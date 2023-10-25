Початок діалогу про повернення українців на Батьківщину підтримують в усій Європі і цим питанням потрібно зайнятися якнайшвидше.

Вже настав час подумати про повернення в Україну тих 100 тис.українських біженців, які зараз знаходяться в Нідерландах.

Про це під час виступу на Human Capital Forum "Українці. Економіка. Майбутнє" заявив посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол. Свою думку він пояснив тим, що Україні потрібно збільшити ресурс для відбудови країни.

"У моїй країні, Нідерландах, 100 тис. українців. Вони легко інтегрувалися, і ми це цінуємо, але водночас є ризик. Україні потрібні ці люди, їхні навички, знання, щоб відновлювати країну. Один із викликів, який ми зараз бачимо, - як повернути цих людей", - пояснив дипломат.

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Він додав, що початок діалогу про повернення українців на Батьківщину підтримують в усій Європі і цим питанням потрібно зайнятися якнайшвидше.

Українські біженці

У країнах ЄС наразі проживають понад 4 млн біженців з України. Більше всього українців сховалось від війни у Польщі, Німеччині та Чехії.

Через понад півтора роки війни европейські країни почали пропонувати українським біженцям грошову допомогу з метою спонукати їх повернутися додому. Зокрема, про це оголосили Швейцарія та Норвегія.

А 23 жовтня стало відомо, що одна з найщедріших для українських біженців країн - Ірландія - планує суттєво скоротити свою підтримку.

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