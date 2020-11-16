На тлі оптимістичних новин про успіхи в розробці вакцини від COVID-19 низка найважливіших фондових індексів світу почала зростати.
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Про це повідомляє BBC. Так американська компанія Moderna оголосила, що її експериментальний препарат показав ефективність на 94,5%. Після цього акції Moderna швидко злетіли на 7%.
Новина також допомогла компаніям, що постраждали від пандемії, таким як холдинг IAG (власник British Airways). Акції IAG зросли приблизно на 11%. Британський фондовий індекс FTSE виріс приблизно на 1,9%.
Американські фондові індекси також зміцнилися. Так, Dow Jones Industrial Average піднявся приблизно на 1,1%, А S&P 500 – на 0,7% з найвищого показника минулого тижня.
Паризька біржа показала зростання у 2,1%, а в Німеччині Фондовий ринок зміцнився на 1%.
Зростання на ринках почалося ще минулого тижня, коли стало відомо, що вакцина від Pfizer і BionTech ефективна на 90%.
Примітно, що новини про ефективну на 95% вакцину від Moderna призвели до обвалу акцій Pfizer.
Вакцина від коронавірусу: що пропонують Pfizer і Moderna
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їх вакцина є ефективною більш ніж на 90%. Результати виявилися набагато кращими, ніж сподівалась більшість експертів. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини в 2020 році і понад 1 млрд - у 2021-му.
- 16 листопада у світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після того, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники зазначили, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною кілька місяців, можливо до весни.
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