Акції компанії Moderna швидко злетіли на 7%.

На тлі оптимістичних новин про успіхи в розробці вакцини від COVID-19 низка найважливіших фондових індексів світу почала зростати.

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Про це повідомляє BBC. Так американська компанія Moderna оголосила, що її експериментальний препарат показав ефективність на 94,5%. Після цього акції Moderna швидко злетіли на 7%.

Новина також допомогла компаніям, що постраждали від пандемії, таким як холдинг IAG (власник British Airways). Акції IAG зросли приблизно на 11%. Британський фондовий індекс FTSE виріс приблизно на 1,9%.

Американські фондові індекси також зміцнилися. Так, Dow Jones Industrial Average піднявся приблизно на 1,1%, А S&P 500 – на 0,7% з найвищого показника минулого тижня.

Паризька біржа показала зростання у 2,1%, а в Німеччині Фондовий ринок зміцнився на 1%.

Зростання на ринках почалося ще минулого тижня, коли стало відомо, що вакцина від Pfizer і BionTech ефективна на 90%.

Примітно, що новини про ефективну на 95% вакцину від Moderna призвели до обвалу акцій Pfizer.

Вакцина від коронавірусу: що пропонують Pfizer і Moderna

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їх вакцина є ефективною більш ніж на 90%. Результати виявилися набагато кращими, ніж сподівалась більшість експертів. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини в 2020 році і понад 1 млрд - у 2021-му.

16 листопада у світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після того, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники зазначили, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною кілька місяців, можливо до весни.

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Автор: Дмитро Захаров