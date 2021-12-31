У АМКУ зазначили, що банк не заперечував факт вчинення порушення та співпрацював із Комітетом під час розгляду справи.

Сьогодні, 31 грудня, Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував "Ощадбанк" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Як повідомила прес-служба відомства, мова йде про зловживання банком його монопольним становищем під час участі у проекті "Муніципальна картка "Картка киянина".

"Комітет з'ясував, що АТ "Ощадбанк" був одноосібним банком-учасником проекту та в його межах самостійно встановлював порядок і умови відкриття та ведення карткових рахунків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання "Картки киянина" обов'язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток у системі дистанційного банківського обслуговування (Web/Mobile-банкінг) відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування. При цьому банком не пропонувалися кращі, конкурентні умови обслуговування "Картки киянина".

Як зазначили в АМКУ, оскільки "Ощадбанк" є єдиним банком-учасником проекту "Муніципальна картка "Картка киянина", власники відповідних карток змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат.

"Проаналізувавши матеріали справи, Комітет визнав порушенням: підключення платної послуги СМС-інформування як обов’язкової умови для отримання "Картки киянина"; вимоги підключення платної послуги СМС-інформування для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування в рамках проекту "Картка киянина", - йдеться в повідомленні.

За ці два порушення на "Ощадбанк" накладено штраф загальною сумою 503 тис. 552 грн. Визначаючи суму штрафу, Комітет врахував, що банк уже припинив порушення, не заперечував факт його вчинення та співпрацював із Комітетом під час розгляду справи.

Своєю чергою "Ощадбанк" висловив незгоду з рішенням АМКУ оштрафувати фінустанову. Як зазначили у прес-службі банку, його позиція ґрунтується на тому факті, що ця програма започаткована КМДА у 2015 році, і "Ощадбанк" долучився до проекту як додатковий учасник.

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"Банк займає монопольне становище на ринку послуг з ведення цих рахунків у зв'язку з обставинами, які не залежать від банку: спочатку активну участь у реалізації цього проекту брав лише банк "Хрещатик", який згодом було ліквідовано. "Ощадбанк", з метою недопущення соціальної напруги, був змушений перевипустити картки для клієнтів банку "Хрещатик". Інші банки також мали і мають можливість долучитися до проекту. Окрім того, для "Ощадбанку" цей проект є більше соціальним, аніж комерційним. Оскаржувати чи ні рішення АМКУ, "Ощадбанк" прийме після його отримання та детального вивчення", - зазначили у фінустанові.

Як повідомляв УНІАН, вже до 2025 року "Ощадбанк" можуть приватизувати. Державний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Мандатний лист щодо умов надання субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції банку на суму до 100 млн євро.

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