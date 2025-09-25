Нацбанк продає унікальні золоті монети: як виглядають та скільки коштують

Монети карбувалися в період з 1996 по 2010 рік.

В Україні можна купити три унікальні золоті монети. Вони випущені обмеженим тиражем від 3000 до 10000 штук.

Згідно з інформацією на сайті Національного банку України, найдешевша монета "Тарас Шевченко" із серії "Видатні особистості" обійдеться колекціонерам у 89962 гривні.

На аверсі монети в центрі кола розміщено зображення малого Державного герба України, праворуч і ліворуч від якого - гілки калини. Знизу під гербом зазначено номінал монети - 200, а слово "гривень" розташоване під номіналом на зовнішньому колі. Над гербом вказано рік карбування - 1996, а вище на зовнішньому колі слово "Україна".

Відео дня

На реверсі в центрі поля зображено портрет Тараса Шевченка, а поруч - кобзар, що співає, з хлопчиком-поводирем біля сільської хати. Під портретом знаходиться автограф поета. Вгорі - напис "Т.Г.Шевченко 1814-1861".

Монета викарбувана із золота 900 проби, а маса металу в чистоті - 15,55.

Крім того, НБУ продає золоту пам'ятну монету "Боспорське царство" - антична держава Північного Причорномор'я. Номінал монети 100 гривень, а її ціна - 179603 гривні.

На аверсі монети традиційно розміщено малий Державний Герб України, під яким рік карбування монети - 2010. Півколом розташовано напис "Національний банк України".

По центру зображено фрагмент руїн Пантікапея на тлі реконструкції міста, а з боків - сфінкси. При цьому номінал вказано внизу.

На реверсі зображено вітрильник, під яким пливуть дельфіни і декоративні меандрові стрічки, що символізують воду. З боків вітрильника розміщена "забудова античного міста". Вгорі зображена золота пантікапейська монета статер, а під нею - напис "Боспорське царство".

Монета викарбувана також із золота 900 проби, а маса металу в чистоті - 31,1.

Ще одна дорога і красива монета - "Херсонес Таврійський" номіналом 100 гривень. Коштує вона 179 603 гривні.

На аверсі монети в центрі зображено частину стародавньої споруди та дзвін. Посередині монети розміщено меандровий орнамент, а на його тлі зображено античні монети. Вгорі традиційно розташований малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Внизу монети вказано номінал - 100 гривень і рік карбування монети - 2009.

На реверсі зображено стародавні споруди Херсонеса і собор Святого князя Володимира, а вгорі - напис півколом "Херсонес Таврійський".

Монета також виготовлена із золота 900 проби, а маса металу в чистоті - 31,1.

Кожна із зазначених пам'ятних монет продається у спеціальному футлярі.

Пам'ятні монети України - останні новини

У серпні Національний банк України випустив нову пам'ятну монету із серії "Українська спадщина". Монета "Опішнянська кераміка" присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині та бере свій початок із XVII століття.

На початку вересня регулятор випустивпам'ятну монету до 150-річчя від дня народження українського хорового диригента Олександра Кошиця, завдяки якому світ уперше почув "Щедрик".

Вас також можуть зацікавити новини: