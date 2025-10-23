Монети випущені як нагадування про цінність Чорного і Азовського морів.

Національний банк випустив набір з двох пам’ятних монет "Мешканці морських глибин", присвячені раку-самітнику та бичку-кругляку. Як повідомила пресслужба регулятора, монети випущені в якості нагадування про цінність Чорного і Азовського морів як невід’ємної частини природної спадщини України.

До набору входять дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень кожна.

На аверсах монет розміщено стилізований контур Азовського та Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

На реверсі монети, присвяченої Азовському морю зображено двох бичків-кругляків у природному середовищі - на піщано-мулистому дні серед кам’янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні.

На реверсі ж монети, присвяченої Чорному морю, зображений рак-самітник на кам’янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря.

"Тираж набору - до 50 000 штук у сувенірному пакованні. Його продаж в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 28 жовтня 2025 року. Крім того, набір також реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами", - повідомили в НБУ.

