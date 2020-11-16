Парламентська депутатська група "Партія "За майбутнє" підготувала поправки до законопроекту про зменшення фіскального навантаження на ФОПи, які врятують дрібний і середній бізнес у країні. Читайте такожМінфін похвалився успіхами видачі бізнесу "доступних кредитів"

Про це під час погоджувальної ради у парламенті заявив народний депутат, співголова групи Тарас Батенко.

"Депутатська група "Партія "За майбутнє" реєструє поправки до компромісного законопроєкту 4313, який сьогодні розглядатиметься профільним комітетом. Це ті поправки, які підтримує SaveФОП", - заявив нардеп.

За його словами, ухвалення вказаного законопроєкту має сенс лише з урахуванням цих поправок.

"Ми просимо профільний комітет відповідально поставитися до пропозицій SaveФОП і взагалі мікропідприємництва. Ці поправки правильно відшліфовані й виважені, це - компромісний варіант законопроєкту. Тільки в такому разі ми готові голосувати за цей законопроєкт на засіданні парламенту", - повідомив Батенко.

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Автор: УНІАН