Правила можуть змінити: в уряді обіцяють доопрацювати законопроєкт про ПДВ для ФОП

Раніше Мінфін опублікував законопроєкт про введення ПДВ для ФОПів з 2027 року.

Законопроєкт про податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців буде доопрацьовано. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю LIGA.net.

"Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн грн викликає напругу в бізнесу. Тому зараз разом із Міністерством фінансів проводимо консультації з бізнесом, експертами та аналітичними центрами. Ми маємо збалансувати підтримку підприємців і те, що є в зобов’язаннях з МВФ", – сказав міністр економіки.

Соболев додав, що зміни набудуть чинності тільки у 2027 році, а варіант законопроєкту, який опублікували, – це лише базова робоча версія.

Подальші рішення, які стосуються фізичних осіб-підприємців, будуть узгоджувати разом із представниками бізнесу та Мінфіном. Передбачається, що буде відповідний "поріг", перехідний період і винятки, які дозволять уникнути додаткової бюрократії.

Законопроєкт про ПДВ для ФОПів – що відомо

В грудні у Міністерстві фінансів опублікували законопроєкт про введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців з 2027 року. За словами депутата Ярослава Железняка, законопроєкт пропонує встановлення з 1 січня 2027 року обов’язкової реєстрації ФОПів як платників ПДВ у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів чи послуг протягом року перевищуватиме один мільйон гривень.

Якщо виходити з даних за минулий рік, нові норми торкнуться більше 650 000 платників єдиного податку – здебільшого ФОПів другої й третьої груп. Скасування пільг для ФОПів щодо сплати ПДВ - одна з вимог МВФ, необхідних для реалізації нової програми підтримки.

За оцінками фахівців, впровадження ПДВ для самозайнятих підприємців може призвести до того, що суспільний добробут знизиться. Загальні втрати оцінюють у 150-180 мільярдів гривень, що становить близько 1,5-2% ВВП.

