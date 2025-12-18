До 15 січня 2026 року уряд має внести законопроєкт на розгляд парламенту.

Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 2027 року.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєктом запропоновано встановити з 1 січня 2027 року обов’язок реєстрації ФОП як платника податку на додану вартість у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів чи послуг протягом року перевищує 1 мільйон гривень.

Депутат зазначив, що до 15 січня 2026 року уряд внесе законопроєкт на розгляд парламенту (це буде виконання prior action МВФ) і буде тиснути щоб до кінця березня 2026 року прийняти закон (це буде вже маяк МВФ).

"Нагадаю, це "чек за популізм" - коли зараз Україну змушують компенсувати всі ті роздачі грошей: кешбек, видачу 1000 грн, чекапи і марафони…", - висловив думку нардеп.

В опублікованому документі сказано, що платники єдиного податку першої – третьої групи, крім платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів, у разі досягнення обсягу оподатковуваних операцій понад 1 млн гривень, зобов’язані зареєструватися як платник податку на додану вартість.

Україна та МВФ на рівні персоналу досягли домовленості про нову програму підтримки, яка розрахована на 4 роки. Серед вимог фонду – скасування пільг для ФОПів щодо сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть. Їх запровадження очікується у 2027 році.

За оцінками аналітиків, впровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців, які декларують понад 1 мільйон гривень річного доходу, призведе до зниження суспільного добробуту. Загальні втрати можуть скласти 150-180 мільярдів гривень, або близько 1,5-2% ВВП, йдеться у зверненні, яке опублікувала Економічна експертна платформа.

