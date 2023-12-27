Випробування зброї відбувається безпосередньо в бойових умовах.

Секретар Ради безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, що робитиме Україна при умовах зменшення військової допомоги від США.

Про це Данилов розповів "Голосу Америки". Він висловив упевненість у тому, що Україна отримає від США пакет військової допомоги, оскільки йдеться про "відповідальність, розуміння багатьох процесів, що відбуваються у світі". Зокрема, він вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування по цьому питанню.

"Що стосується політичного процесу, який є на території США – це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати", - сказав він.

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Данілова запитали, чи має Україна план "Б" на той випадок, якщо вона не отримає пакет допомоги від США. Зокрема, журналістів цікавило виробництво власної зброї — патронів, снарядів, дронів.

"Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так і приватного, від початку війни цей комплекс почав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є досягнення, ми не відстаємо. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ", - наголосив Данилов.

Він також наголосив, що наразі триває процес створення спільних оборонних підприємств з партнерами.

"У тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх уже кілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які необхідні на фронті для перемоги", - наголошує він.

Він сказав, що йдеться за партнерів України - з різними фахівцями цих держав, зокрема, конструкторами.

"У нас випробування відбувається не в умовах, наближених до бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях", - сказав Данілов.

Допомога Україні від західних партнерів

Радник президента Олег Устенко заявив, що якщо фінансова допомога Україні буде припинена, Київ вдасться до плану "Б", який може бути багаторівневим. Зокрема, на думку Устенко, на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів. Водночас дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне $40 млрд. Тому для України дуже важливою є систематичність траншів допомоги від союзників.

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