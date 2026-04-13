Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб отримувати пенсію в розмірі 4000 євро

На розмір пенсії впливають не тільки накопичені внески, а й вік, у якому людина вийшла на пенсію.

Фонд соціального страхування Польщі (ZUS) визначає розмір пенсії, ділячи накопичені внески на прогнозовану тривалість життя. Щороку в березні голова Головного статистичного управління (GUS) публікує прогноз, який впливає на майбутні виплати.

Видання WP finance пише, що 40-річна людина, яка планує отримувати пенсію в розмірі 4 тисяч злотих через 25 років, повинна заробляти понад 9 тисяч злотих брутто (тобто до вирахування податків і зборів) на місяць (приблизно 107 718 гривень). Жінки, з огляду на нижчий пенсійний вік і вищу середню тривалість життя, повинні заробляти 11 тисяч злотих брутто (близько 131 655 гривень).

З огляду на те, що 4 000 євро дорівнюють 17 000 злотих, то для такої пенсії чоловікам необхідно заробляти 38 250 злотих брутто на місяць, а жінкам – 46 750 злотих брутто на місяць.

На остаточний розмір пенсій також впливає індексація коштів на рахунках і субрахунках застрахованих осіб. ZUS проводить її щорічно в червні, і, згідно з прогнозами, цього року цей показник становитиме 14,2–14,3 %.

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Польщі становитиме 4806 злотих на місяць. Мінімальна зарплата нетто (тобто "на руки") становитиме близько 3531 злотих або приблизно 40 240 гривень.

Згідно з даними Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, для українців польський ринок праці залишається загалом сприятливим, особливо в секторах з меншими вимогами до кваліфікації та високою часткою фізичної праці, насамперед у логістиці.

