Припинення виплат пенсій: у Кабміні назвали умову їх відновлення

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, навіть якщо людина через рік ідентифікується, вона за цей рік кошти свої отримає.

Пенсіонери, яким було призупинено виплати, отримають їх після ідентифікації. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін.

"Обов'язково всім виплатять після ідентифікації", - запевнив він у інтерв’ю Українському радіо.

Коментуючи ситуацію із призупиненням виплати пенсій людям, котрі виїхали з тимчасово окупованої території на підконтрольну, за кордон або які залишилися на тимчасово окупованій території, міністр зазначив, що пенсійні виплати цим особам були призупинені через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресорки.

Улютін запевнив, що в бюджеті Пенсійного фонду є кошти на виплату цим пенсіонерам. Міністр додав, що вже відновлено виплати 68 тисячам пенсіонерів, які виконали усі необхідні процедури.

"Усі працівники Пенсійного фонду задіяні, щоб зв'язатися з людьми, які не пройшли ідентифікацію", - сказав міністр, додавши, що навіть якщо людина через рік ідентифікується, вона за цей рік кошти свої отримає.

Проблема з пенсіями

Як повідомляв УНІАН, 30 січня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що багато пенсіонерів з числа ВПО, яких на обліку понад 1,3 млн, залишилися без пенсій у січні. Він повідомив про численні звернення про припинення виплати пенсій органами ПФУ через відсутність ідентифікації.

Зі свого боку, міністр Улютін заявив, що інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності. Водночас він зауважив, що частині все ж призупинено виплату пенсій.

