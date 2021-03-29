Зокрема, для фізосіб-підприємців у 2020 році запровадили нову соціальну програму допомоги на дітей.

Пенсійний фонд у 2020 році недоотримав 4 млрд грн через карантинні пільги фізособам-підприємцям, для яких, зокрема, запровадили нову соціальну програму допомоги на дітей.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Крім того, за її словами, уряд звільнив підприємців 1 і 2 категорії та інших самозайнятих від сплати соціального внеску, при цьому періоди несплати зарахували їм до страхового стажу.

"Ми свідомо на це йшли, знаючи, що не отримуємо кошти до бюджету Пенсійного фонду. Ціна цього питання близько 4 мільярдів, але не це було головним", - зазначила Лазебна.

Що цьому передувало

У квітні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до Закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

З цього фонду уряд виділив 1,6 млрд грн для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування. Була передбачена виплата по 2000 грн на кожну дитину віком до 10 років.

У січні 2021 року Пенсійний фонд завершив виплати підприємцям одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис.грн, перерахувавши 3,6 млрд грн.

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Автор: Ганна Нагорна