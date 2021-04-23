Пенсійний фонд України запустив сервіс з автоматичного призначення пенсії для майбутніх пенсіонерів.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
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Сервіс дозволяє завчасно подати інформацію, необхідну для призначення пенсії.
Особі, яка ще не є пенсіонером, потрібно зробити наступні кроки:
- авторизуватися на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (кеп);
- заповнити анкету-заяву(зокрема інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);
- прикріпити відскановані копії документів (обов'язкові та ті, які вважаєте за необхідне надати для підтвердження права на доплати та пільги);
- підписати анкету-заяву кеп;
- надіслати анкету-заяву до органу Фонду.
Надана інформація буде завчасно перевірена, і при досягненні пенсійного віку заявник отримає СМС-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті про:
- призначення пенсії,
- дату, з якої вона призначена,
- розмірі призначеної пенсії.
Особисто звертатися до органів Фонду не потрібно, пенсія буде призначена автоматично при досягненні пенсійного віку.
Держбюджет-2021 і пенсії
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.
- Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.
- 27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.
- 17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.
- Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- 1 березня 2021 року в Україні була проведена автоматична індексація пенсій, яка склала 11%.
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