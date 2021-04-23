Сервіс дозволяє завчасно подати інформацію, необхідну для призначення пенсії.

Пенсійний фонд України запустив сервіс з автоматичного призначення пенсії для майбутніх пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

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Сервіс дозволяє завчасно подати інформацію, необхідну для призначення пенсії.

Особі, яка ще не є пенсіонером, потрібно зробити наступні кроки:

авторизуватися на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (кеп);

заповнити анкету-заяву(зокрема інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);

прикріпити відскановані копії документів (обов'язкові та ті, які вважаєте за необхідне надати для підтвердження права на доплати та пільги);

підписати анкету-заяву кеп;

надіслати анкету-заяву до органу Фонду.

Надана інформація буде завчасно перевірена, і при досягненні пенсійного віку заявник отримає СМС-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті про:

призначення пенсії,

дату, з якої вона призначена,

розмірі призначеної пенсії.

Особисто звертатися до органів Фонду не потрібно, пенсія буде призначена автоматично при досягненні пенсійного віку.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 березня 2021 року в Україні була проведена автоматична індексація пенсій, яка склала 11%.

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Автор: Олена Коваленко