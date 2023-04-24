У 2019 році Японія виключила Південну Корею зі свого списку преференцій, що призвело до подібних дій у відповідь.

Південна Корея відновила Японію в списку своїх пріоритетних торгових партнерів.

Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на повідомлення Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Як йдеться в повідомленні, повернення Японії в "білий список" торгових партнерів Південної Кореї скоротить бюрократичну тяганину для експортерів. Зокрема, термін розгляду і затвердження стратегічних товарів, що прямують до Японії, зменшиться до п'яти днів замість 15, а кількість необхідних документів - до трьох з п'яти.

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Даний крок є частиною більш широких спроб обох країн налагодити напружені дипломатичні зв'язки, в основі яких лежать питання виплат репарацій у Другій світовій війні, а також занепокоєння щодо обміну чутливими технологіями.

Війна в Україні та позиція Південної Кореї

У 2019 році Японія виключила Південну Корею зі свого списку преференцій, що призвело до подібних дій у відповідь.

Після початку війни влада Південної Кореї заявила, що не постачатиме зброю українській стороні. Країна надавала Україні допомогу, особливо це не афішуючи. У березні 2022 року стало відомо, що Південна Корея відправила нелетальний військовий вантаж, до якого увійшли куленепробивні каски, намети, ковдри, покривала, аптечки, ліки та військові продуктові набори тривалого зберігання. Допомога обійшлася країні в $800 тис.

19 квітня 2023 року в Південній Кореї вперше заявили про можливість надати Києву зброю.

20 квітня 2023 року Міноборони України відповіло на загрози Медведєва Південній Кореї.

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