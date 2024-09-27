Найбільший вплив на економіку мало би підвищення ПДВ, яке наразі не розглядається.

Підвищення податків, яке планується в Україні, матиме комплексний ефект для економіки і навіть стимулюватиме економічну активність. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Буде комплексний ефект. Ми його оцінювали, принаймні більша частина тих пропозицій, які зараз підтримані парламентом, окрім, звісно, додаткового податку на прибутки банків, вже були враховані в нашому липневому макропрогнозі з точки зору ефектів і впливу на інфляційну динаміку", - сказав він.

За словами Пишного, найбільший вплив на економіку мало би підвищення ПДВ, проте воно наразі не розглядається. Решта ефектів від запланованого підвищення податків доволі помірні з точки зору економічної активності.

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"Зараз скажу, можливо, дивну річ, але за рахунок фіскального пом'якшення всі ці додаткові вилучення потім повертатимуться в українську економіку у вигляді відповідного фінансування, яке уряд буде робити. Вони до певної міри навіть стимулюватимуть економічні процеси і економічну активність. Через це ми не бачимо наразі якогось критичного стримуючого ефекту", - зазначив горлова НБУ.

Що стосується проінфляційного впливу, то, за словами Пишного, він вже врахований і наразі не матиме додаткового негативного і небезпечного ефекту.

Підвищення податків в Україні - головні новини

17 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д), який передбачає збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%, розповсюдження його на ФОПів та додатковий податок на надприбутки банків.

За словами нардепа Ярослава Железняка, податки будуть підвищені "заднім числом" з 1 жовтня, так як закон буде прийнятий у другому читанні не раніше середини жовтня.

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