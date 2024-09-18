Голова ВР зауважує, що потрібно буде "виходити з розрахунків, які нам потрібні будуть для успішного завершення цієї війни".

Народні депутати проведуть дискусію щодо моделі підвищення податків, і чи буде це податок на додатну вартість, до другого читання відповіндного проекту закона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання щодо підвищення податків та двох його моделей.

"Цей законопроект, який внесений, внесений вже з абсолютно іншою філософією. Тією, про яку говорив я, що має бути одна оподаткована база, широка оподаткована база. Вибрали воєнний збір. Чи буде це податок на додатну вартість - це буде дискусія до другого читання", - зазначив він.

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Спікер додав, що дуже багато депутатів вже налаштовані подавати такі поправки.

"І я знаю, що такі поправки подавалися, в тому числі, і до повторного першого читання. Але це буде дискусія. Але ми перший крок зробили, ми прийняли іншу філософію законопроекту: широка оподаткована база, невеликий рівень підняття і справедливість для всього народу України. Це основні ті речі, які закладені", - сказав Стефанчук.

Водночас голова ВР зауважив, що потрібно буде "виходити з розрахунків, які нам потрібні будуть для успішного завершення цієї війни".

"Тому саме ці розрахунки повинні бути в основі того, де ми будемо знаходити гроші. І Українська держава, президент, парламент, уряд, усі ми в пошуках додаткових ресурсів, які ми хочемо залучити для України", - зазначив він.

Стефанчук додав, що "вже впродовж трьох років нам це вдавалося".

"Ми розуміємо те, які політичні процеси сьогодні відбуваються в усьому світі. Але я думаю, що відкриваються перед нами і нові можливості. Зокрема, це політичні рішення про конфіскацію коштів Російської Федерації, заморожені і знерухомлені активи, і ціла низка інших. Я думаю, що ми будемо шукати і інші надходження до українського бюджету, які дали би можливість забезпечити, щоб цей бюджет, дай боже, став бюджетом перемоги", - сказав він.

Підвищення податків в Україні - останні новини

17 вересня ВР ухвалила у першому читанні законопроект про підвищення податків (№11416-д). Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що йдеться про "історичне велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному".

Серед прийнятих положень, зокрема підвищення військового збору з 1,5% до 5%; збільшення податків на 1-2 групу ФОП та авансові внески на АЗС.

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