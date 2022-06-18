Страхові гарантії надаватимуться через польську державну Корпорацію страхування експортних кредитів (KUKE).

Польща покриватиме ризики своїх компаній щодо несплати українськими покупцями за поставки товарів критичного імпорту.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, уряд Польщі прийняв рішення для розширення можливостей страхування ризиків у двосторонній торгівлі з Україною - страхові гарантії надаватимуться через польську державну Корпорацію страхування експортних кредитів (KUKE).

"Компанія забезпечує можливість страхування ризику неповернення дебіторської заборгованості в експортних контрактах польських виробників з українськими контрагентами. Фактично польські імпортери отримують державні гарантії покриття ризиків несплати українськими покупцями поставленої продукції. До кінця року KUKE зможе надати кредитні ліміти на суму 500 мільйонів злотих", - йдеться в повідомленні.

Як зауважила перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, відповідне страхування покриває контракти на постачання Україні продукції, що входить до переліку критичного імпорту.

"Це широке коло товарів, необхідних для забезпечення Збройних сил України, гуманітарних потреб населення, відновлення виробництва та діяльності бізнесу", - повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що набуло чинності рішення Європейського Союзу про скасування мит на українські товари терміном на рік.

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