В той же час респонденти кажуть, що загалом стан справ в економіці кращий, ніж було раніше.

Оцінюючи економічне становище в Україні, 73% опитаних вважають, що воно погіршало за останніх півроку.

Такі дані дослідження оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг" . В той же час 13% говорять про відсутність змін, 9% - про покращення ситуації. Також 60% відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 5% відчули покращення. " Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього. Так, говорячи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% - думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення. Щодо особистої ситуації – 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% – мають песимістичні погляди щодо цього", - повідомляють в групі "Рейтинг".

При цьому 61% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 23% – протилежної думки, а ще 16% – не змогли оцінити. Соціологи зазначають, що спостерігається зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний.

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Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців Заходу і Центру, молодших респондентів та тих, хто працює, і, особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці Півдня.

За даними опитування, 44% респондентів працюють на своїх звичних робочих місцях, де й до війни, 14% – працюють частково/віддалено, 15% – знайшли нове місце роботи. Попри це чверть таких опитаних до цього часу не працює.

Соціологи зазначають, що спостерігається зменшення тих, хто не має роботи. Відносно краща ситуація з роботою у мешканців Центру і Заходу, чоловіків, молоді та людей середнього віку, більш забезпечених. Серед переселенців зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка непрацюючих серед них у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з половини до 40%.

За даними опитування, кількість респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання майже не змінилась в порівнянні з попередніми опитуваннями – сьогодні це 18%. Найбільше переселенців серед вихідців з східного макрорегіону – близько 60% з них змінили місце проживання, та південного – серед яких внутрішніх переселенців 25%.

Довідка. Дослідження проведено в рамках 24-ї хвилі проекту "Україна в умовах війни" Соціологічною групою "Рейтинг". Опитування відбувалося 5-7 вересня 2023 року

В усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок, опитано 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Інші опитування українців

У дослідженні Центру економічної стратегії з посиланням на дані двох хвиль опитування біженців, яке проводила компанія Info Sapiens зазначалося, що за перше півріччя поточного року кількість українських біженців за кордоном збільшилася на 300-500 тис. осіб. Станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5,6 до 6,7 млн українців. Нова хвиля біженців стала наслідком ударів по енергосистемі України, посиленням ракетних атак у травні, а також підриву Каховської ГЕС. Більшість біженців - це жінки та діти, але й збільшилася ччастка чоловіків.

Внаслідок неповернення українців економіка втрачатиме від 2,7 до 6,9% ВВП щорічно.

Також експерти ЦЕС прогнозують, що з усіх українських біженців за кордоном, в залежності від сценарію розвитку подій, можуть залишитися від 1,3 до 3,3 млн осіб.

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