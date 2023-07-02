У випадку відмови слід звернутися зі скаргою до безпосереднього керівника відділення банку чи обмінника.

Касири у відділеннях банку чи валютообмінних пунктах не мають права відмовляти у прийнятті купюр іноземної валюти, якщо такі купюри пройшли детектор та лічильник.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний у телемарафоні, зазначивши при цьому, що якщо громадянам раптом відмовляють у прийнятті валюти, намагаючись пред’явити якийсь наказ або пояснюючи щось, завжди можна оскаржити ці дії, звернувшись до керівництва банку безпосередньому в цьому відділенні.

"Тепер касир у відділенні банку, у валютообмінному пункті не має права вам відмовити, якщо валюта, купюра, яку ви йому даєте для обміну, пройшла лічильник і пройшла детектор. Все. Крапка. Я хочу, щоб почули це всі – і валютообмінники, і громадяни", - сказав Пишний.

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Що робити, якщо в обміниках не приймать валюту

Раніше УНІАН писав про те, що в обмінниках можуть відмовити в обміні зношених доларових купюр у разі, якщо:

купюра має кілька пошкоджень;

купюра дуже зношена;

порвана купюра;

на купюрі є плями.

У цих випадках банк або фінансова установа (обмінник) може запропонувати відправити купюру на інкасо - тобто, на обмін в іноземний банк. Але за це доведеться заплатити - 10-30% від номіналу банкноти. Тобто, якщо відправити на інкасо 100 доларів, то назад можна повернути тільки 70.

У червні 2023 року повідомлялося про те, що українські обмінники не хочуть приймати застарілі банкноти, або ж пропонують обміняти їх з комісією - наприклад, старими вважаються купюри, випущені в 1996 році. Національний банк України дав роз'яснення, чи мають право обмінники відмовляти в обміні доларів, в яких випадках можуть відмовити і як поміняти валюту.

Всі доларові купюри, випущені з 1914 року, вважаються дійсними, а комерційні та державні банки зобов'язані їх приймати.

Якщо ж банк або небанківська фінансова установа порушують нормативно-правові вимоги Національного банку та права споживача при обміні валюти, споживачеві радять звернутися зі скаргою до керівництва такого банку або небанківської фінансової установи. У разі, якщо з боку керівництва реакції не буде, тоді потрібно звернутися в Національний банк.

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