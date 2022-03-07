Sephora закриває всі магазини в Росії та припиняє онлайн-продажі / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
У зв'язку з відкритим військовим вторгненням російських військ на територію України, американська мережа магазинів косметики Sephora йде з російського ринку.
Sephora закриває всі магазини в Росії та припиняє онлайн-продажі. Про це повідомила компанія в Instagram.
Sephora закриє всі магазини на території Росії протягом 24 годин. "Враховуючи нашу зростаючу стурбованість поточною ситуацією і складністю роботи, ми припиняємо діяльність в Росії", - йдеться в заяві компанії.
Раніше про закриття своїх магазинів в Росії оголосили Asos, Hermes, Nike, IKEA та ін.
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